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Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон, №1 - Львів (144395) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
7,01 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Городок, пл. Гайдамаків, 15-А
Всього: упаковка (3)
8,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (4)
7,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14
Всього: упаковка (5)
9,09
Економія: -0,75 грн
8,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Ізяслав, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (4)
7,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (1)
7,44
Економія: -0,68 грн
6,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (2)
7,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (5)
8,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Володимирець, вул. Соборна, 22
Всього: упаковка (3)
7,61 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Бандери Степана, 8-А
Всього: упаковка (5)
8,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Звягель, вул. Анни Ярославни, 17
Всього: упаковка (4)
7,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Звягель, вул. Шевченка, 30
Всього: упаковка (1)
7,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Гнівань, вул. Лісова, 4
Всього: упаковка (5)
7,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
Всього: упаковка (1)
8,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 29
Всього: упаковка (2)
7,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 32
Всього: упаковка (1)
7,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Клавдієво-Тарасове, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (5)
4,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (6)
10,09
Економія: -0,30 грн
9,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Київ, вул. Вишгородська, 33
Всього: упаковка (3)
7,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (4)
8,04 грн