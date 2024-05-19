Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон, №1 - Львів (144395) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Львів, вул. Городоцька, 72
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Городок, пл. Гайдамаків, 15-А
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Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Подорожник
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Тернопіль, вул. Купчинського, 14
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Ізяслав, вул. Незалежності, 11
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Вараш, вул. Енергетиків, 10
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Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
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Володимирець, вул. Соборна, 22
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Сарни, вул. Бандери Степана, 8-А
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Звягель, вул. Анни Ярославни, 17
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Звягель, вул. Шевченка, 30
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Гнівань, вул. Лісова, 4
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Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
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Бердичів, вул. Житомирська, 29
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Гайсин, вул. 1-го Травня, 32
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Клавдієво-Тарасове, вул. Привокзальна, 3
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
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Київ, вул. Вишгородська, 33
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Київ, просп. Лобановського, 35