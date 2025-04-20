Ампіцилін таблетки (Ampicillin tablets)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
87,80
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
56,76
Економія при броні: -5,06 грн
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
93,19
Економія при броні: -9,94 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
58,82
Економія при броні: -2,74 грн
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
94,72
Економія при броні: -4,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
92,00
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
51,89
Економія при броні: -4,89 грн
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
90,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
88,70
Економія при броні: -8,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
56,90
Економія при броні: -0,70 грн
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
56,90
Економія при броні: -0,70 грн
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
92,00
Економія при броні: -0,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
97,41
Економія при броні: -14,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
94,50
Економія при броні: -13,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
93,66
Економія при броні: -13,51 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
87,24
Економія при броні: -8,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
93,71
Економія при броні: -12,13 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
56,90
Економія при броні: -0,70 грн
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
91,30
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
90,00
Економія при броні: -11,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
3.1 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум