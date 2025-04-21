Ампіцилін таблетки (Ampicillin tablets)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
91,30
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
59,76
Економія при броні: -3,63 грн
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
94,83
Економія при броні: -11,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
56,80
Економія при броні: -0,60 грн
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
92,00
Економія при броні: -0,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
92,20
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
56,80
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
93,93
Економія при броні: -10,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
91,30
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
92,00
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
57,65
Економія при броні: -2,82 грн
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
95,60
Економія при броні: -4,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
95,10
Економія при броні: -3,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
92,20
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
96,93
Економія при броні: -15,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
91,30
Економія при броні: -0,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
91,20
Економія при броні: -0,10 грн