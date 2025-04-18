Ампіцилін таблетки (Ampicillin tablets)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
94,30
Економія при броні: -12,78 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
94,59
Економія при броні: -10,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
59,60
Економія при броні: -5,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
56,80
Економія при броні: -0,50 грн
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
92,30
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
92,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
95,57
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
96,70
Економія при броні: -5,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
58,95
Економія при броні: -3,46 грн
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
96,01
Економія при броні: -15,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум