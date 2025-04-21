Ампіцилін таблетки (Ampicillin tablets)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
96,25
Економія при броні: -4,54 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
92,00
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
94,90
Економія при броні: -6,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
92,00
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
58,59
Економія при броні: -3,78 грн
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
96,20
Економія при броні: -15,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
92,00
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
92,00
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
95,84
Економія при броні: -12,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
92,00
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
93,35
Економія при броні: -10,46 грн