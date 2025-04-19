Ампіцилін таблетки (Ampicillin tablets)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 193 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
58,56
Економія при броні: -6,47 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
92,20
Економія при броні: -1,10 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
92,00
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
56,90
Економія при броні: -0,70 грн
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
91,30
Економія при броні: -0,20 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
94,99
Економія при броні: -15,01 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
92,00
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
56,90
Економія при броні: -0,70 грн
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
56,90
Економія при броні: -0,70 грн
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
92,00
Економія при броні: -0,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
91,30
Економія при броні: -0,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум