Ампіцилін таблетки (Ampicillin tablets)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 735 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
91,30
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
92,20
Економія при броні: -1,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
97,02
Економія при броні: -14,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
95,69
Економія при броні: -14,54 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
95,90
Економія при броні: -14,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
91,30
Економія при броні: -0,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум