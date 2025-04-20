Ампіцилін таблетки (Ampicillin tablets)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
92,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
94,99
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
90,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
95,97
Економія при броні: -5,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
94,35
Економія при броні: -17,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
91,20
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
94,12
Економія при броні: -14,27 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
58,71
Економія при броні: -3,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
58,65
Економія при броні: -3,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
96,48
Економія при броні: -17,69 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
92,20
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
96,40
Економія при броні: -17,67 грн