Ампіцилін таблетки (Ampicillin tablets)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
97,90
Економія при броні: -6,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
91,30
Економія при броні: -0,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
57,53
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
94,99
Економія при броні: -3,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
55,80
Економія при броні: -0,10 грн
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
91,20
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
95,86
Економія при броні: -12,87 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
95,39
Економія при броні: -12,47 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
58,29
Економія при броні: -5,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
56,86
Економія при броні: -2,57 грн
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
93,35
Економія при броні: -9,23 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
58,21
Економія при броні: -4,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
57,02
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №20
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Ампіцилін таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
57,05
Економія при броні: -2,19 грн