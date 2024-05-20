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Ампіцилін таблетки 250 мг, №20 - Запоріжжя (87791) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
90,00
Економія: -24,60 грн
65,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
75,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
80,14
Економія: -8,84 грн
71,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (3)
69,85
Економія: -3,90 грн
65,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
77,50
Економія: -11,24 грн
66,26 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
80,00
Економія: -14,60 грн
65,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
75,35 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
71,40
Економія: -4,40 грн
67,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
71,99
Економія: -5,73 грн
66,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
75,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
68,37
Економія: -2,02 грн
66,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
77,92 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
80,00
Економія: -14,60 грн
65,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
72,05
Економія: -6,73 грн
65,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
74,55
Економія: -9,10 грн
65,45 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
71,40
Економія: -0,10 грн
71,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
81,29
Економія: -13,76 грн
67,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
72,60
Економія: -7,26 грн
65,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
79,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
83,82
Економія: -16,29 грн
67,53 грн