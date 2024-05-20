Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИПеніциліни широкого спектра діїАмпіцилінАмпіцилінЦіни в аптеках

Ампіцилін таблетки 250 мг, №20 - Одеса (87791) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
68,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
81,10
Економія: -14,10 грн
67,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
84,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3), таблетки (1)
72,89
Економія: -3,99 грн
68,90 грн
Меліса
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: таблетки (10)
76,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: таблетки (10)
80,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
76,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
80,72
Економія: -15,41 грн
65,31 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (4)
78,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
68,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
73,30
Економія: -7,99 грн
65,31 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
81,20
Економія: -14,94 грн
66,26 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
79,44 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
68,90 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
73,21
Економія: -6,70 грн
66,51 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
76,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
76,66
Економія: -10,15 грн
66,51 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
73,99
Економія: -7,73 грн
66,26 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
77,60
Економія: -11,08 грн
66,52 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (3)
76,00 грн