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Ампіцилін таблетки 250 мг, №20 - Львів (87791) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 237 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (2)
79,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
64,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
71,23
Економія: -5,96 грн
65,27 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
71,99
Економія: -5,73 грн
66,26 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
79,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (2)
79,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
80,99
Економія: -14,73 грн
66,26 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
79,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3), таблетки (1)
71,20
Економія: -5,53 грн
65,67 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3), таблетки (1)
81,10
Економія: -14,10 грн
67,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
76,90
Економія: -10,39 грн
66,51 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
70,99
Економія: -4,73 грн
66,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
81,20
Економія: -14,94 грн
66,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
78,99
Економія: -12,73 грн
66,26 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
79,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
81,20
Економія: -14,94 грн
66,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
64,96 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
79,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
71,50
Економія: -5,24 грн
66,26 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (1)
79,10 грн