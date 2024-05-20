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Ампіцилін таблетки 250 мг, №10 - Запоріжжя (87790) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
48,03
Економія: -5,30 грн
42,73 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
41,72
Економія: -2,09 грн
39,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
43,49
Економія: -2,04 грн
41,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
46,87
Економія: -4,12 грн
42,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
45,59
Економія: -3,72 грн
41,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
46,30
Економія: -4,43 грн
41,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
45,08
Економія: -2,93 грн
42,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
44,87
Економія: -2,42 грн
42,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
44,10
Економія: -2,84 грн
41,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (4)
30,51
Економія: -1,38 грн
29,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
47,71
Економія: -5,03 грн
42,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (2)
44,62
Економія: -2,17 грн
42,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
47,15
Економія: -4,41 грн
42,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
46,89
Економія: -2,44 грн
44,45 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
44,25
Економія: -2,50 грн
41,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (2)
45,45
Економія: -2,75 грн
42,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
46,24
Економія: -2,93 грн
43,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
46,24
Економія: -2,93 грн
43,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
29,25
Економія: -1,17 грн
28,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
47,32
Економія: -3,02 грн
44,30 грн