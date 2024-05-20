Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИПеніциліни широкого спектра діїАмпіцилінАмпіцилінЦіни в аптеках

Ампіцилін таблетки 250 мг, №10 - Одеса (87790) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
43,53
Економія: -2,38 грн
41,15 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
43,30
Економія: -1,89 грн
41,41 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
43,90
Економія: -2,45 грн
41,45 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (3)
46,00 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
44,02
Економія: -1,57 грн
42,45 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
46,45
Економія: -3,53 грн
42,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
44,79
Економія: -2,19 грн
42,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
43,31
Економія: -2,16 грн
41,15 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
45,66
Економія: -2,74 грн
42,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (3)
44,47
Економія: -2,57 грн
41,90 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (2)
43,87
Економія: -1,42 грн
42,45 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
46,47
Економія: -3,55 грн
42,92 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (1)
48,86
Економія: -3,44 грн
45,42 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
46,76
Економія: -2,12 грн
44,64 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (2)
42,27
Економія: -1,91 грн
40,36 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
44,04
Економія: -2,63 грн
41,41 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
44,13
Економія: -1,53 грн
42,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
47,25
Економія: -6,20 грн
41,05 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
39,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: упаковка (2)
49,22
Економія: -8,17 грн
41,05 грн