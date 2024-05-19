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Ампіцилін таблетки 250 мг, №10 - Львів (87790) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
48,73
Економія: -5,47 грн
43,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
45,04
Економія: -3,46 грн
41,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (4)
48,71
Економія: -8,96 грн
39,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
48,71
Економія: -8,96 грн
39,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
46,19
Економія: -3,38 грн
42,81 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
45,30
Економія: -5,55 грн
39,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
48,69
Економія: -8,94 грн
39,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
48,71
Економія: -8,96 грн
39,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
48,63
Економія: -8,88 грн
39,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
45,37
Економія: -3,55 грн
41,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
48,71
Економія: -8,96 грн
39,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (4)
48,71
Економія: -8,96 грн
39,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
45,66
Економія: -5,91 грн
39,75 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
43,50
Економія: -3,75 грн
39,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (3)
48,71
Економія: -8,96 грн
39,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
45,28
Економія: -1,98 грн
43,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (2)
44,65
Економія: -4,90 грн
39,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (1)
48,71
Економія: -8,96 грн
39,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
44,17
Економія: -1,87 грн
42,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (3)
46,70
Економія: -6,95 грн
39,75 грн