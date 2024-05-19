Ампіцилін таблетки 250 мг, №10 - Львів (87790) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 73 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45