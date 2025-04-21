Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
314,00
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
326,61
Економія при броні: -33,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
325,58
Економія при броні: -32,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
307,37
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
311,32
Економія при броні: -16,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
328,48
Економія при броні: -14,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
331,98
Економія при броні: -34,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
337,86
Економія при броні: -40,37 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
321,90
Економія при броні: -10,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
314,30
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
343,57
Економія при броні: -46,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
313,80
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
310,00
Економія при броні: -15,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
327,08
Економія при броні: -19,48 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
314,30
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
313,80
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма