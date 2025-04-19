Львів (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
331,74
Економія при броні: -20,19 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
315,80
Економія при броні: -5,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
312,21
Економія при броні: -21,88 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
311,70
Економія при броні: -1,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
313,40
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
313,40
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
320,50
Економія при броні: -10,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
314,10
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
329,81
Економія при броні: -37,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
325,40
Економія при броні: -15,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
311,20
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
313,00
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
336,41
Економія при броні: -55,67 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
323,90
Економія при броні: -13,60 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
330,45
Економія при броні: -38,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
320,50
Економія при броні: -10,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
319,90
Економія при броні: -9,60 грн