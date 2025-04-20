Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
320,40
Економія при броні: -11,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
333,45
Економія при броні: -57,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
307,00
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
312,53
Економія при броні: -17,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
310,34
Економія при броні: -33,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
328,57
Економія при броні: -52,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
311,55
Економія при броні: -35,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
309,56
Економія при броні: -33,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
317,05
Економія при броні: -51,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
320,40
Економія при броні: -11,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
336,95
Економія при броні: -71,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
343,82
Економія при броні: -65,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
334,16
Економія при броні: -55,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
307,00
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
323,08
Економія при броні: -44,82 грн