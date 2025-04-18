Харків (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
331,57
Економія при броні: -37,88 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
326,84
Економія при броні: -30,94 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
328,34
Економія при броні: -42,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
333,42
Економія при броні: -27,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
312,90
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма