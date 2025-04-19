Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 195 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
324,19
Економія при броні: -36,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
333,15
Економія при броні: -45,06 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
320,40
Економія при броні: -8,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
332,15
Економія при броні: -34,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
313,66
Економія при броні: -17,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
333,95
Економія при броні: -68,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
313,96
Економія при броні: -48,11 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
337,52
Економія при броні: -49,84 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
340,05
Економія при броні: -40,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
346,15
Економія при броні: -47,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
330,89
Економія при броні: -37,95 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
323,48
Економія при броні: -35,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
325,37
Економія при броні: -15,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
326,70
Економія при броні: -48,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
322,99
Економія при броні: -22,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
329,67
Економія при броні: -16,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
313,22
Економія при броні: -48,06 грн