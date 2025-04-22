Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
312,49
Економія при броні: -9,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
335,37
Економія при броні: -22,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
315,50
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
315,00
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
329,50
Економія при броні: -42,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
326,72
Економія при броні: -16,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
311,90
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
317,40
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
335,42
Економія при броні: -24,67 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
335,36
Економія при броні: -55,49 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
324,92
Економія при броні: -30,71 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
314,00
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
332,81
Економія при броні: -21,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
328,02
Економія при броні: -33,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
Цикломед краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
314,00
Економія при броні: -3,80 грн