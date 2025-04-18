Київ (адресу не вказано)
Доступно в 761 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
244,20
Економія при броні: -52,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
255,50
Економія при броні: -63,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
184,39
Економія при броні: -11,26 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
258,57
Економія при броні: -53,16 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
178,76
Економія при броні: -9,61 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
256,57
Економія при броні: -71,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
244,20
Економія при броні: -52,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
185,68
Економія при броні: -12,55 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
249,00 грн