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Цифран (Cifran)
Цифран (Cifran)
Запоріжжя
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
22.9 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
205,20
Економія при броні:
-17,20 грн
188,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Обухівка, вул. Центральна, 37-А
80.9 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
208,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/2
81.0 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
173,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
81.9 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
205,20
Економія при броні:
-18,20 грн
187,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
82.1 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
173,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Аули, вул. Центральна, 15-А
93.5 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
166,43
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 45
121.7 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
174,34
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 106
196.3 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
209,20
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
199.6 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
205,20
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Чигирин, вул. Замкова, 90
228.7 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
208,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Велика Багачка, вул. Центральна, 21
240.4 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
209,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
258.5 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
173,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
262.0 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
190,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Охтирка, пров. Харківський, 5-А
273.2 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
203,68
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Мала Виска, вул. Центральна, 68-А
276.3 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
166,43
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 16/101
288.9 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
190,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 7
297.7 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
190,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Європейська, 44-А
297.9 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
207,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Первомайськ, вул. Грушевського Михайла, 19-Б
322.5 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
183,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/3
326.7 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
207,50
Економія при броні:
-1,40 грн
206,10
грн
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