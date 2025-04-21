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Цифран (Cifran)
Цифран (Cifran)
Вінниця
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Стара Синява, вул. Грушевського Михайла, 37-А
74.8 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
207,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Чуднів, вул. Героїв Майдану, 167-Г
94.7 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
204,70
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
99.7 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
205,20
Економія при броні:
-18,20 грн
187,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Монастирище, вул. Сагайдачного, 2/4
99.7 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
207,50
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Героїв АТО, 5/1
106.0 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
202,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
109.8 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
187,50
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
110.1 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
202,90
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
209,20
Економія при броні:
-6,30 грн
202,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.4 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
171,02
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 65/5
110.5 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
207,50
Економія при броні:
-4,60 грн
202,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 2/3-А
110.6 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
174,34
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Соборна, 19
111.7 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
205,20
Економія при броні:
-2,30 грн
202,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, шосе Львівське, 21/2
112.8 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
207,50
Економія при броні:
-4,60 грн
202,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, просп. Миру, 15
116.2 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
204,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Центральна, 20-А
118.5 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
172,92
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
131.6 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
193,00
Економія при броні:
-5,79 грн
187,21
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гайворон, вул. Стуса Василя, 28
141.8 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
170,59
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Радомишль, пл. Соборна, 2
150.5 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
172,99
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 25/11
151.4 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
204,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 18-А
152.2 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
174,34
грн
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