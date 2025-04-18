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Цифран (Cifran)
Цифран (Cifran)
Одеса
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Відчиняється о 08:00
Доброслав, вул. Центральна, 64
42.1 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
183,00
грн
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/3
44.5 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
207,50
Економія при броні:
-1,40 грн
206,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95-А
94.3 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
166,43
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
109.3 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
190,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
123.2 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
170,59
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 16/101
132.1 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
190,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 7
153.3 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
190,00
грн
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, вул. Європейська, 44-А
153.8 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
207,50
грн
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Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Миру, 38
159.8 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
213,20
Економія при броні:
-10,29 грн
202,91
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Грушевського Михайла, 19-Б
173.7 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
183,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Болград, просп. Соборний, 103-В
183.5 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
170,59
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
190.7 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
183,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Миру, 5
191.4 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
173,50
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
192.0 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
205,20
грн
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Подорожник
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Відчиняється о 07:30
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27-А
207.9 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
207,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Гайворон, вул. Стуса Василя, 28
215.0 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
170,59
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Мала Виска, вул. Центральна, 68-А
250.6 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
166,43
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Калинопіль, вул. Соборна, 26-А
274.5 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
172,92
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 45
286.0 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
174,34
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Монастирище, вул. Сагайдачного, 2/4
286.3 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
207,50
грн
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