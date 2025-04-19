Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
В містах поряд
Подорожник
Зубра, вул. Франка Івана, 95-Б
7.1 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Вокзальна, 6-Б
24.3 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буськ, пл. Звитяги, 12
44.5 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Мостиська, вул. Грушевського Михайла, 2
62.4 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Журавно, пл. Бандери Степана, 24
67.4 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
207,50
Економія при броні: -1,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Січових Стрільців, 21
79.1 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 12
85.2 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хирів, вул. Стуса Василя, 44-А/2
90.9 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Добромиль, пл. Ринок, 9
93.4 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Голинь, вул. 600-річчя Голиня, 14-Б
94.2 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
95.9 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 46
120.5 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Збараж, пл. Франка Івана, 16
127.9 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Січових Стрільців, 4-А
134.6 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 10
138.8 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Воловець, вул. Карпатська, 48
138.8 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 27-Б
139.1 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Обертин, вул. Незалежності, 2-А
152.0 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН