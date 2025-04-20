Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 45
30.2 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
61.0 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Покров, вул. Центральна, 44/19
61.3 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
205,20
Економія при броні: -18,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/2
62.3 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
69.8 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Аули, вул. Центральна, 15-А
106.3 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Світловодськ, вул. Героїв України, 106
128.0 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Обухівка, вул. Центральна, 37-А
130.1 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Замкова, 90
139.8 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
153.1 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
205,20
Економія при броні: -17,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Мала Виска, вул. Центральна, 68-А
153.6 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
155.7 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 16/101
157.9 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 7
164.8 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Южноукраїнськ, вул. Європейська, 44-А
164.9 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Первомайськ, вул. Грушевського Михайла, 19-Б
189.5 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Велика Багачка, вул. Центральна, 21
211.1 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Калинопіль, вул. Соборна, 26-А
212.3 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Коблеве, вул. Одеська, 2/3
214.5 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
207,50
Економія при броні: -1,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Доброслав, вул. Центральна, 64
220.0 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН