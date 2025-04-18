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Цифран (Cifran)
Цифран (Cifran)
Харків
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Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 19:00
Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
51.3 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
173,50
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Охтирка, пров. Харківський, 5-А
102.4 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
203,68
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Велика Багачка, вул. Центральна, 21
182.2 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
209,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Обухівка, вул. Центральна, 37-А
189.6 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
208,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Аули, вул. Центральна, 15-А
206.9 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
166,43
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
234.6 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
205,20
Економія при броні:
-14,20 грн
191,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 106
242.4 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
209,20
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Чигирин, вул. Замкова, 90
277.6 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
208,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 45
282.4 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
174,34
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/2
303.0 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
173,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
303.1 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
205,20
Економія при броні:
-33,20 грн
172,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
303.2 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
173,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 2-Б
330.8 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
207,50
грн
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Подорожник
Канів, вул. Енергетиків, 166
348.0 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
208,20
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Семенівка, вул. Самойловича, 2
352.7 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
203,15
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Мала Виска, вул. Центральна, 68-А
366.3 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
166,43
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
374.7 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
205,20
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
378.9 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
199,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Городня, вул. Чернігівська, 2/48
388.2 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
183,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Калинопіль, вул. Соборна, 26-А
398.4 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
172,92
грн
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