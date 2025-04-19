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Цифран (Cifran)
Цифран (Cifran)
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Подорожник
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Зачиняється о 20:30
Обухівка, вул. Центральна, 37-А
12.6 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
208,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Аули, вул. Центральна, 15-А
38.5 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
166,43
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
67.1 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
205,20
Економія при броні:
-17,20 грн
188,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 45
107.4 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
174,34
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/2
109.4 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
173,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
109.6 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
205,20
Економія при броні:
-33,20 грн
172,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
109.7 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
173,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 106
143.8 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
209,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Велика Багачка, вул. Центральна, 21
173.3 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
209,20
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Чигирин, вул. Замкова, 90
181.1 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
208,20
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
201.5 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
205,20
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Охтирка, пров. Харківський, 5-А
204.8 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
203,68
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
212.1 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
173,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Мала Виска, вул. Центральна, 68-А
245.8 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
166,43
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
270.1 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
170,59
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
283.7 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
190,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 16/101
287.1 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
190,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Європейська, 44-А
289.4 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
207,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 7
289.4 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
190,00
грн
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Подорожник
Канів, вул. Енергетиків, 166
296.5 км
Цифран таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
208,20
грн
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