Бесалол таблетки блістер, №6 - Харків (29391) Лікарський препарат - ціни
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Перша аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека копійка
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б