Глібенкламід (Glibenclamide)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
16,67
Економія при броні: -1,91 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
16,09
Економія при броні: -0,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
16,73
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,70
Економія при броні: -0,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
14,54
Економія при броні: -0,64 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
16,17
Економія при броні: -0,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,29
Економія при броні: -0,59 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
14,97
Економія при броні: -1,01 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
3.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім