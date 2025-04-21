Глібенкламід (Glibenclamide)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
13,40
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,10
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
14,40
Економія при броні: -1,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
14,40
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
13,30
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
14,40
Економія при броні: -1,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім