Глібенкламід (Glibenclamide)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
17,22
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
16,70
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,70
Економія при броні: -0,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
14,06
Економія при броні: -0,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
16,81
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,91
Економія при броні: -0,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,94
Економія при броні: -1,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
14,77
Економія при броні: -0,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
14,40
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
14,82
Економія при броні: -0,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім