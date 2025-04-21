Глібенкламід (Glibenclamide)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
13,94
Економія при броні: -0,71 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,75
Економія при броні: -0,64 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,10
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
13,46
Економія при броні: -1,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,48
Економія при броні: -0,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
16,56
Економія при броні: -1,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
14,47
Економія при броні: -0,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
14,80
Економія при броні: -0,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
17,17
Економія при броні: -2,87 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,46
Економія при броні: -0,64 грн