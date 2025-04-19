Глібенкламід (Glibenclamide)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,10
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,10
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,10
Економія при броні: -1,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
13,43
Економія при броні: -0,81 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,10
Економія при броні: -1,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Федьковича, 26
1.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
1.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
1.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
14,40
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Гайдамацька, 9-А
1.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім