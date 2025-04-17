Глібенкламід (Glibenclamide)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 567 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
12,71
Економія при броні: -0,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,93
Економія при броні: -1,35 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,78
Економія при броні: -1,34 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,14
Економія при броні: -1,18 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім