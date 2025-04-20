Глібенкламід (Glibenclamide)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
12,98
Економія при броні: -0,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,62
Економія при броні: -0,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,53
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,59
Економія при броні: -0,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
14,52
Економія при броні: -0,93 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
17,22
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,13
Економія при броні: -1,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
16,01
Економія при броні: -1,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
17,17
Економія при броні: -2,46 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
16,82
Економія при броні: -0,86 грн