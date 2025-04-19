Глібенкламід (Glibenclamide)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
16,50
Економія при броні: -1,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
13,96
Економія при броні: -0,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
17,14
Економія при броні: -2,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
17,12
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,56
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,16
Економія при броні: -0,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
17,08
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
4.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,54
Економія при броні: -1,32 грн