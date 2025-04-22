Глібенкламід (Glibenclamide)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,83
Економія при броні: -1,23 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,65
Економія при броні: -1,07 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
14,91
Економія при броні: -0,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
15,23
Економія при броні: -0,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
14,83
Економія при броні: -0,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №30
Лекхім
13,64
Економія при броні: -0,62 грн