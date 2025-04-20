Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 214 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
358,00
Економія при броні: -50,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
379,00
Економія при броні: -71,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
341,00
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
355,94
Економія при броні: -88,87 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
362,92
Економія при броні: -35,31 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
399,10
Економія при броні: -71,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
341,00
Економія при броні: -75,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
341,00
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
399,10
Економія при броні: -71,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
371,43
Економія при броні: -12,61 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
389,80
Економія при броні: -62,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
357,39
Економія при броні: -79,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
358,87
Економія при броні: -57,88 грн