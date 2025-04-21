Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
378,73
Економія при броні: -108,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
390,00
Економія при броні: -50,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
389,80
Економія при броні: -50,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
399,30
Економія при броні: -59,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
389,80
Економія при броні: -50,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
374,38
Економія при броні: -30,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
356,94
Економія при броні: -60,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
399,10
Економія при броні: -59,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
390,00
Економія при броні: -50,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
361,52
Економія при броні: -64,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
370,19
Економія при броні: -73,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
399,30
Економія при броні: -59,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
375,85
Економія при броні: -79,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
366,56
Економія при броні: -69,76 грн