Київ (адресу не вказано)
Доступно в 925 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
379,50
Економія при броні: -43,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
399,10
Економія при броні: -63,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
405,40
Економія при броні: -74,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
444,90
Економія при броні: -95,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
365,49
Економія при броні: -65,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
421,30
Економія при броні: -90,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
363,82
Економія при броні: -53,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
399,10
Економія при броні: -63,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек