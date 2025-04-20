Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
379,90
Економія при броні: -56,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
336,00
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
349,36
Економія при броні: -32,86 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
376,07
Економія при броні: -116,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
341,96
Економія при броні: -30,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
348,27
Економія при броні: -37,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
399,40
Економія при броні: -75,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
346,04
Економія при броні: -34,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
384,20
Економія при броні: -88,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
390,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
383,77
Економія при броні: -87,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
351,22
Економія при броні: -55,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
399,30
Економія при броні: -75,70 грн