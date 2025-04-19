Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 285 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
375,17
Економія при броні: -53,45 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
360,74
Економія при броні: -39,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
387,89
Економія при броні: -22,13 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
398,50
Економія при броні: -71,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
389,80
Економія при броні: -62,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
368,35
Економія при броні: -58,19 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
364,25
Економія при броні: -42,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
399,30
Економія при броні: -72,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
363,28
Економія при броні: -53,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
350,96
Економія при броні: -40,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
390,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
378,91
Економія при броні: -73,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
384,64
Економія при броні: -79,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
390,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Стоматидин® розчин для ротової порожнини 0.1 % флакон 200 мл №1
Босналек