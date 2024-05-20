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Беталок розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 5 мл, №5 - Львів (2010) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
662,50 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
700,77
Економія: -4,02 грн
696,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
757,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
757,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
757,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
757,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
757,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
779,49
Економія: -88,13 грн
691,36 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
717,98
Економія: -3,01 грн
714,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
757,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
802,24
Економія: -87,27 грн
714,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
757,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
757,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
757,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
757,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
757,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
757,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
757,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
757,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
757,10 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом