Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Антоновича, 165-А Всього: упаковка (1) 263,40 Економія: -55,80 грн 207,60 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:30 Графік роботи Київ, вул. Кирилівська, 160 Всього: упаковка (2) 263,40 Економія: -55,80 грн 207,60 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18 Всього: упаковка (1) 263,30 Економія: -55,70 грн 207,60 грн Забронювати

В інших містах:

Регіональна аптечна мережа руан Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Знам'янка, вул. Привокзальна, 2-Ф Всього: упаковка (1), блістер (1) 207,60 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кременчук, просп. Лесі Українки, 57 Всього: упаковка (2) 241,20 Економія: -33,60 грн 207,60 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31 Всього: упаковка (1) 241,20 Економія: -33,60 грн 207,60 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч Всього: упаковка (1), блістер (3) 260,80 Економія: -53,20 грн 207,60 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану, 9 Всього: упаковка (2), блістер (2) 227,90 Економія: -20,30 грн 207,60 грн Забронювати

Регіональна аптечна мережа руан Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Марганець, вул. Київська, 145 Всього: упаковка (1), блістер (2) 207,60 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110 Всього: упаковка (2) 260,10 Економія: -52,50 грн 207,60 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Одеса, вул. Канатна, 100/1 Всього: упаковка (2) 263,40 Економія: -55,80 грн 207,60 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Перемоги, 119 Всього: упаковка (3), блістер (2) 230,00 Економія: -22,40 грн 207,60 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Коломия, пл. Привокзальна, 2-Д Всього: упаковка (2), блістер (2) 241,20 Економія: -33,60 грн 207,60 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1 Всього: упаковка (2) 241,20 Економія: -33,60 грн 207,60 грн Забронювати