Астин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, №30 - Київ (634872) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 165-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Кирилівська, 160
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Привокзальна, 2-Ф
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану, 9
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 145
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коломия, пл. Привокзальна, 2-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом