Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1580,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1066,98
Економія при броні: -42,08 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1580,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1580,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1533,00
Економія при броні: -58,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1580,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1574,30
Економія при броні: -10,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1580,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1580,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1609,77
Економія при броні: -56,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1124,21
Економія при броні: -47,42 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1580,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1634,49
Економія при броні: -67,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1683,77
Економія при броні: -117,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1580,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1533,00
Економія при броні: -44,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1580,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1580,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1580,10 грн