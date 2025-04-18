Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1670,14
Економія при броні: -118,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1628,55
Економія при броні: -67,94 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1570,60 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1570,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1570,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1631,81
Економія при броні: -65,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1686,10
Економія при броні: -83,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1570,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1719,59
Економія при броні: -94,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1699,62
Економія при броні: -90,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1695,90
Економія при броні: -104,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1110,62
Економія при броні: -52,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1628,20
Економія при броні: -52,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1650,60
Економія при броні: -90,10 грн