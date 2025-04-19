Львів (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1570,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1599,80
Економія при броні: -23,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1570,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1570,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1704,08
Економія при броні: -96,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1570,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1601,00
Економія при броні: -25,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1604,80
Економія при броні: -28,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1634,00
Економія при броні: -58,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1570,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1570,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1706,99
Економія при броні: -106,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1578,00
Економія при броні: -2,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1570,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1604,10
Економія при броні: -28,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1570,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1570,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
539,24
Економія при броні: -12,89 грн