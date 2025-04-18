Київ (адресу не вказано)
Доступно в 498 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1633,40
Економія при броні: -57,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1609,50
Економія при броні: -33,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1717,50
Економія при броні: -62,45 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1685,87
Економія при броні: -61,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1723,07
Економія при броні: -107,22 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1631,27
Економія при броні: -10,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1725,20
Економія при броні: -96,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1570,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1683,88
Економія при броні: -118,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
1570,70 грн